Inserita in Economia il 24/04/2019 da Direttore ALCAMO: STAMANE LE PROVE ORALI DELLA STABILIZZAZIONE DEI VIGILI URBANI Stamane si svolgono, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, le prove orali del concorso interno riservato al personale precario e riguardante i VV. UU. del Comune di Alcamo; sono 28 posti a tempo indeterminato e parziale, categoria C, profilo professionale: istruttore di vigilanza. Le prove scritte si erano svolte presso la Cittadella dei Giovani, il 1^ Aprile scorso.

Dichiara l’assessore al personale Fabio Butera “siamo contenti perché, a breve, la Direzione 7, la Polizia Municipale, potrà avere un organico sempre più funzionale ed adeguato alle esigenze della Città, soprattutto per garantire maggiore tutela e controllo capillare del territorio, nonché offrire servizi idonei”.

Afferma il Sindaco Domenico Surdi “i vigili urbani sono i primi precari del Comune ad essere stabilizzati a seguito di un concorso. Nei prossimi mesi seguiranno le altre procedure per superare definitivamente il problema del precariato nella nostra Città”.