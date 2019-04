Inserita in Cronaca il 24/04/2019 da Direttore Marsala - EMERGENZA RIFIUTI ORGANICI A causa del protrarsi della chiusura straordinaria dell´impianto di compostaggio di Belpasso (CT) gestito dalla Società RACO Srl e nonostante tutte le attività poste in essere dall´Amministrazione Comunale per garantire sin qui il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto organico (vedi Ordinanza Sindacale n.24/2019), si comunica che non potrà essere effettuato il ritiro dell´organico nelle seguenti giornate: - 25 aprile Zona SUD; - 26 aprile Zona NORD; - 27 aprile Zona SUD. Si invita pertanto la cittadinanza ivi residente a non esporre il rifiuto organico fino alla successiva giornata di raccolta, come prevista dal calendario consegnato. Il ritiro delle altre tipolgie di rifiuto (carta, vetro, alluminio, plastica, secco residuo) sarà effettuato regolarmente.