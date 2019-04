Inserita in Sport il 23/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: L´under 16 alle finali regionali Domani inizia la Final Four Under 16

La formazione Under 16 della Tonno Auriga Trapani da domani sarà impegnata alla Final Four di Milazzo, dove in palio nei prossimi due giorni ci sarà il titolo regionale.

La squadra guidata da coach Claudio Carofiglio è reduce da un eccellente percorso, che l’ha vista finora vincere tutte le gare disputate nelle precedenti fasi del campionato Under 16 (Girone Maestrale e Girone Nord della Fase Eccellenza).

La semifinale della Tonno Auriga Trapani sarà domani alle ore 18 e 30 al PalaValverde di Milazzo contro SMAF Catanzaro. Una squadra quella calabra, che nel Girone Sud della Fase Eccellenza è arrivata seconda in classifica, con una sola sconfitta.

La seconda semifinale sarà tra Basket Club Ragusa A (prima classificata Girone Sud, Fase Eccellenza) e CUS Palermo (seconda classificata Girone Nord, Fase Eccellenza).

Le vincenti delle semifinali si affronteranno giovedì 25 aprile sempre al PalaValverde di Milazzo, nella quale verrà decretata il campione regionale.

Entrambe le finaliste parteciperanno il 19 maggio a Roma a dei pre-spareggi contro le prime due formazioni classificate della Sardegna. La formula poi prevede degli spareggi per accedere alla Finale Nazionale con le squadre che si saranno qualificate al secondo posto ai gironi interregionali del Campionato Giovanile maschile Under 16 Eccellenza - Trofeo Claudio Monti 2019.