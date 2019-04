Inserita in Gusto il 23/04/2019 da Direttore Caravaggio (Bg). Al Centro Verde, il mese di maggio è dedicato agli appassionati della griglia con un particolare corso di barbecue. COME DIVENTARE RE DEL BBQ

Hamburgermania, Chicken Lollipop, Petit pan: come creare piatti insoliti con il bbq.

Arriva l´estate ed è tempo di accendere i barbecue! L´inconfondibile profumo di carne alla griglia inizia a invadere le città, soprattutto nei fine settimana, quando gli appassionati di bbq aprono i loro giardini a parenti e amici e si mettono all´opera. A loro il Centro Verde Caravaggio (Bg) dedica un corso per chi vuole scoprire tecniche e piatti nuovi per stupire i propri ospiti. Il corso si terrà nei sabati 4, 11 e 25 maggio 2019, dalle 10 alle 13.30: gli esperti di BgBbq proporranno un programma molto dinamico, con una parte teorica accompagnata a una pratica di cucina sul posto, sotto gli occhi degli esperti.

#centroverdecaravaggio