I FLOWER STONE OMAGGIANO I LED ZEPPELIN

Più di cinquant’anni fa i Led Zeppelin entravano di prepotenza nella storia del rock. Cambiandone il senso, la direzione e la tecnica.

Palermo ne omaggia il loro mito nel locale storicamente consacrato al rock.

I Flower Stone sono i protagonisti del concerto del 23 aprile alle 21,30 ai Candelai in via Cndelai 65, completamente dedicato alla band di Robert Plant.

Il progetto FlowerStone coinvolge cinque musicisti che condividono una profonda ricerca sul mood e sul suono dei Led Zeppelin. L´interpretazione, l´attenzione al dettaglio esecutivo, una profonda conoscenza del repertorio e l´uso di strumenti vintage fanno sì che FlowerStone mostrino l´esperienza più vicina a uno spettacolo dei Led Zeppelin nei primi anni ´70. I FlowerStone nascono dalla necessità di preservare e diffondere un certo modo di fare musica: la grande varietà di stili e l´energia di fusione dei Led Zeppelin sul palco devono essere espressi in concerti dal vivo.

Il biglietto di ingresso costa 12 euro, inclusi diritti di prevendita. I ticket si possono comprare direttamente al botteghino del locale o su www.vivaticket.it.

Il concerto è organizzato da In the Spot Light.