CHIARA MINALDI QUARTET AL TATUM ART Il 23 aprile la cantante jazz si esibisce nel locale nel centro storico di Palermo creato daToti Cannistraro e Francesco Costanzo



Una voce jazz made in Sicilia.

Questa è Chiara Minaldi, che con Valerio Rizzo al piano, Stefano India al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria si esibirà il 23 aprile alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Uno stile intimo farà da padrone della scaletta con brani inediti e standard pop-jazz, per un concerto fatto di dolci atmosfere e virtuosismi, con anticipazioni del nuovo album in uscita.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3494419873.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.