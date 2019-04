Inserita in Cultura il 22/04/2019 da Direttore Mussomeli, la mostra ´Re-velation´ della fotografa genovese Carla Iacono al castello chiaramontano La mostra monografica “Re-velation” della fotografa genovese Carla Iacono giunge al castello chiaramontano di Mussomeli. L’esposizione che si tiene nella Sala dei Baroni sarà visitabile fino al 12 maggio 2019, con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle 9,15 alle 12,15 e dalle 15,15 alle 18,15. L’evento è organizzato dalle associazioni di Mussomeli BCsicilia, ProLoco, Musmelia, Fidapa e con il patrocinio del Comune Mussomeli e della Banca Mediolanum. Re-velation riunisce immagini in cui il velo, elemento conduttore, è declinato in diverse sfumature: hijab, veli cattolici, ebraici e foulard dell’Europa dell’Est, con richiami alle varie e diverse culture. Il velo illustra situazioni dal valore iniziatico, oppure “riti di passaggio”, come quello dall’infanzia alla pubertà; un tema da sempre trattato dall’artista con estrema sensibilità e delicatezza. La messa in posa riecheggia l’innovazione introdotta dai pittori olandesi; il riferimento a famose opere d’arte, come “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer, ricorre in parecchie immagini. I soggetti sono fotografati su uno sfondo oscuro che spesso si fonde con gli abiti; la luce laterale fa emergere la figura dal buio, rivelando i contorni del viso e i dettagli dei veli che enfatizzano il concetto di rivelazione. L’originale allestimento della mostra ha l’obiettivo di dare risalto a ciascuna immagine che, pur nell’uniformità tematica, attraverso l’abbinamento ad un foulard, diversifica ogni ritratto. “Velo su velo” che si disvela, quindi, agli occhi del visitatore. Anche la scelta delle sedie, di tipologie diverse, dove è collocata tutta la raccolta, rientra nella logica dell’unico soggetto sviscerato e raccontato nella sua singolarità. Le antiche stanze del Castello Chiaramontano fanno da degna cornice alla mostra accrescendone il prestigio.