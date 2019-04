Inserita in Cultura il 22/04/2019 da Direttore SEBASTIANO GIANNITTO PREMIATO DALL’ACCADEMIA DELLE PREFI COME MIGLIORE RITRATTISTA REGIONALE SEZIONE ARTE 2019 L’Accademia delle Prefi nella prima decade di agosto presso la Terrazza di Minerva assegnerà l’onorificenza al Maestro Giannitto Sebastiano in presenza del direttivo e dei membri dell’Accademia. Pochi conoscono a Pachino il ritrattista Sebastiano Giannitto l’autore dell’ultimo lavoro avente per soggetto il presidente dell’Accademia, ed inoltre autore di molteplici ritratti di figure femminili , ricercando nel disegno l’intimità celata dell’animo umano. In più occasione abbiamo sostenuto la tesi che a Pachino (SR) sembra esistere una specie di congiura del silenzio su questo autore, ma ci hanno risposto che il Giannitto è molto riservato e quindi non è molto visibile nei circoli culturali . L’ Accademia delle Prefi ha voluto prendere atto del senso artistico e intimistico dei suoi lavori e nell’ultimo direttivo dell’associazione ad unanimità si è deciso di conferire il prestigioso premio come migliore Ritrattista Regionale. Durante la cerimonia di consegna ci sarà una esposizione di alcune opere del Maestro. Dedicato al Maestro dalla Commissione Il Giannitto ride poco ha negli occhi gli occhi della gente le sue mani sono storia di un istante coglie l´attimo fuggente ma il suo attimo é passato allora cerca nel cuore dei passanti La sua vita nascosta tra le rughe di una donna e le sorride mentre le disegna il volto con il cuore e con la carta il miracolo é compiuto e la donna si commuove grazie per aver capito Le risponde il Giannitto io non ho ancora finito c´è una linea sul tuo viso che non c´era che ti rende ancor più bella dell´amore non lasciare che si perda in questa notte così scura

La Sensibilità della commissione nella ricerca di artisti e di nuove proposte fa si, che la Sicilia mostri alcune delle sfaccettature migliori per la promozione del territorio sia a livello regionale che nazionale.

Il Presidente dell’Accademia delle Prefi