Inserita in Politica il 22/04/2019 da Direttore

L’Onorevole Carolina Varch iha fatto una ispezione presso la Motovedetta della Polizia Penitenziaria V3, dislocata al porto di Trapani agli ormeggi dei Vigili del fuoco

In data 19.4.2019, l’Onorevole Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia, accompagnata dai V. Segretari Regionale Eugenio D’Aguanno e Fabio Adragna e dal Provinciale Armando Gabriele del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “S.A.P.Pe” ha fatto una ispezione presso la Motovedetta della Polizia Penitenziaria V3, dislocata al porto di Trapani agli ormeggi dei Vigili del fuoco per le esigenze operative del servizio di traduzioni dei detenuti da e per Favignana isola portando anzitutto la solidarietà al personale imbarcato visto lo scellerato provvedimento di chiusura della base navale, che l’attuale Governo non ha saputo o voluto derogare in alcun modo togliendo un importante presidio di sicurezza nel contesto ambientale disagiato dell’isola di Favignana ed indispensabile strumento per le traduzioni dei detenuti da e per la Casa Reclusione.

L’Onorevole Varchi, molto vicina ai problemi della Polizia Penitenziaria aveva già presentato una interrogazione al Ministro al fine di NON CHIUDERE la base navale e rivolto una serie di pressanti richieste che necessitavano immediate risposte al Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria Dott. Francesco Basentini, nel corso di un’audizione in Commissione Giustizia.

Il Comandante della Motovedetta Ispettore capo Giuseppe Catania ha illustrato l’operatività del natante e l’importanza dell’utilizzo della Motovedetta per le traduzioni dei detenuti, che nel caso in cui venga definitivamente soppressa, dovranno viaggiare con i mezzi di linea con ovvie ricadute sui costi per il prolungamento del servizio e sulla sicurezza anche pubblica in termini di prolungamenti di ore di servizio e di poca sicurezza per i passeggeri.

L’Onorevole Varchi si è ripromessa di tornare sull’argomento vista l’importanza di garantire attraverso i mezzi navali, continuità territoriale e dopo le festività pasquali visitare la C.R. di Favignana e anche la C.C. Trapani i cui gli organici della Polizia Penitenziaria è ai minimi storici e potrebbe comportare seri pericoli per la sicurezza interna degli Istituti ed esterna per i cittadini.