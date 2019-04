Inserita in Cronaca il 21/04/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 14 al 20 aprile 2019 Personale della Squadra Mobile

- deferiva alla A.G. R.F.S., nato ad Erice, classe 1995 e residente a Trapani, per il reato di ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Trapani, traeva in arresto C.S.D., nato ad Erice, classe 1988 e domiciliato a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per evasione; - in esecuzione al decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, traeva in arresto F.M., nato ad Erice, classe 1987, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 8, oltre a euro 1000 di multa, per unificazione di pene concorrenti; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, L.A., nato a Saronno (VA), classe 1973 e residente a Trapani, per i reati di sostituzione di persona e truffa; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Modena, traeva in arresto H.M., nato in Tunisia, classe 1989, per aver fatto reingresso nel T.N. prima del prescritto termine

Personale dell’U.P.G.S.P. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, M.F., nato ad Erice, classe 1981 ed ivi residente, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di dimora nel Comune di residenza, per la violazione della citata misura di prevenzione; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, N.E., nato in Nigeria, classe 2000, s.f.d., per resistenza a P.U., e Z.N., nato in Marocco, classe 1991 e residente a Trapani, per maltrattamento di animali;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto P.T., nata a Marsala, classe 1992 ed ivi residente, per furto aggravato; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, traevano in arresto B.G., nato a Marsala, classe 1987 ed ivi residente, per evasione; - in ottemperanza al provvedimento, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, traeva in arresto K.M.E.H., nato a Mazara del Vallo, classe 2001, in atto collocato presso la comunità “Lexis” di Marsala, poiché ritenuto responsabile di tre distinte rapine aggravate in concorso commesse nell’anno 2018; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, O.T., nato in Nigeria, classse 1996 e residente a Marsala, per resistenza, oltraggio, violenza o minaccia a P.U. nonchè rifiuto di indicazioni sulla propria identità e lesioni personali

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.V., nato a Mazara del Vallo, classe 1979 ed ivi residente, G.M.C., nata a Mazara del Vallo, classe 1983 ed ivi residente, G.R., nato a Mazara del Vallo, classe 1982 ed ivi residente, e P.R., nata a Mazara del Vallo, classe 1982 ed ivi residente, per diffamazione aggravata; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, T.P., nato in Romania, classe 1985, per il reato di lesioni gravissime; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva alla misura alternativa della detenzione domiciliare O.S., nato a Mazara del Vallo, classe 1989 ed ivi residente, per il reato di ricettazione in concorso; - in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari F.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1935 ed ivi residente, per tentate lesioni personale

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, F.S., nato ad Alcamo, classe 1987 ed ivi residente, e P.D., nato ad Alcamo, classe 1987 ed ivi residente, per diffamazione aggravata, nonché P.A., nata a Palermo, classe 1980, per truffa;

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati: Posti di controllo operati……………………………………………69 Persone controllate………………………………………………..912 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..217 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….376 Veicoli controllati………………………………………………….319 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1.784 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………48 Perquisizioni………………………………………………………….1 Sequestri…………………………………………………………….3