Pasqua 2019: il vescovo presiede la veglia questa notte. Domani a Trapani la processione del Risorto Questa sera, a conclusione del triduo pasquale, il vescovo presiederà la solenne veglia pasquale alle ore 22.30. La veglia pasquale è la madre di tutte le veglie che celebra la pasqua come evento cosmico. La liturgia prevede: il Lucernale con la benedizione del Fuoco Nuovo, l'accensione del Cero pasquale che rimarrà acceso per 50 giorni, l'accensione delle candele dei fedeli e di tutte le luci nella chiesa; il canto dell'Exsultet, l'antico inno attribuito a sant'Ambrogio e che proclama la felix culpa di Adamo e inneggia a Cristo, centro del cosmo e della storia, che, con la sua luce serena, sconfigge le tenebre della mondo.

Domattina il vescovo alle 8.30 celebrerà la Messa di Pasqua con i detenuti presso la Casa circondariale di Trapani. Alle ore 17 il solenne pontificale con le Maestranze presso la Cattedrale “San Lorenzo”. Seguirà, dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la processione del Cristo Risorto (ore 18). La processione percorrerà la via San Francesco d’Assisi, via Serisso, corso Vittorio Emanuele, via Domenico Giglio per rientrare presso la Chiesa del Purgatorio.