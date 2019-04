Inserita in Sport il 20/04/2019 da Direttore L´Orlandina batte Trapani 90-77 Benfapp Capo d’Orlando vs 2B Control Trapani: 90-77



Parziali: (24-17, 25-17, 20-24, 21-19)

Benfapp Capo d´Orlando: Jordan Parks 23 (5/14, 3/4), Brandon Triche 17 (5/9, 1/6), Simone Bellan 16 (2/3, 3/4), Nicola Mei 11 (1/4, 2/4), Lorenzo Neri 9 (1/1, 1/3), Marco Murabito 7 (2/3, 1/2), Yantchoue joseph Mobio 4 (2/4, 0/1), Matteo Lagana 3 (0/1, 1/3), Giancarlo Galipó 0 (0/0, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Mattia Raví 0 (0/0, 0/0).

Allenatore: Marco Sodini. Assistente: David Sussi.

2B Control Trapani: Andrea Renzi 17 (6/10, 1/2), Rotnei Clarke 14 (1/5, 4/10), Curtis chinonso Nwohuocha 9 (3/6, 0/0), Cameron Ayers 8 (1/4, 2/6), Federico Miaschi 7 (2/6, 1/4), Marco Mollura 7 (1/4, 1/1), Rei Pullazi 5 (0/1, 1/1), Erik Czumbel 5 (1/2, 1/3), Roberto Marulli 3 (0/1, 1/6), Giorgio Artioli 2 (1/1, 0/0)

Allenatore: Daniele Parente. Assistente: Fabrizio Canella.

Arbitri: MATERDOMINI ROBERTO di GROTTAGLIE (TA); CAPURRO MICHELE COSIMO PIO di REGGIO DI CALABRIA (RC); SOLFANELLI LEONARDO di LIVORNO (LI).

Capo d’Orlando. Al PalaSikeliArchivi di Capo d’Orlando, i padroni di casa battono la 2B Control Trapani 90-77. Partita mai in discussione, troppo forti le motivazioni dei padroni di casa che si giocavano l’accesso diretto alla Serie A. Tra i singoli segnaliamo la prova eccelsa di Parks autore di 23 punti e 10 rimbalzi. Trapani conclude la sua stagione al nono posto ed affronterà la De Longhi Treviso al primo turno dei playoff.

1°Quarto: Coach Parente schiera il solito quintetto formato da Clarke, Miaschi, Ayers, Pullazi e Renzi. Sodini risponde con Triche, Neri, Bellan, Parks e Mobio. Dopo il 2/2 dalla lunetta e l’immediato pareggio di Mobio, Renzi colpisce dal post basso. Mobio impatta ma Pullazi va a segno dalla lunga distanza (4-7). Parks dalla media e Triche dai 6.75 portano l’ Orlandina sul 9-7 ma Renzi pareggia prontamente. Dopo il libero di Parks, Renzi realizza da sotto. Orlandina colpisce con Bellan e Parks (14-11) ma Pullazi pareggia con una tripla. Murabito mette il jump prima della tripla di Mei e del tiro libero di Triche (20-14). Mollura accorcia le distanze dai 6.75 ma Murabito e Mei chiudono la frazione sul 24-17.

2°Quarto: In apertura Mei manda a bersaglio un 2+1 ma Czumbel colpisce in penetrazione. Botta e risposta da 3 fra Murabito e Czumbel prima della tripla di Clarke: 30-25 a 8’ dal termine e time out per coach Sodini. Botta e risposta da oltre l’arco fra Parks e Clarke. Parziale di 6-0 di Capo d’Orlando tutto firmato da Parks. Ayers segna il jump dalla media prima del 2/2 dalla lunetta di Triche (41-30). Dopo i 2 liberi a testa di Neri e di Renzi, Neri segna dalla media (45-32). Dopo un paio di canestri da una parte e dall’altra, la frazione termina 49-34.

3°Quarto: Il primo canestro è di Clarke. Bellan colpisce da oltre l’arco prima dei canestri di Renzi e Miaschi (52-40). Triche manda a bersaglio il jump dalla media ma Clarke risponde da 3. Botta e risposta da 3 fra Neri e Miaschi prima del gancio di Parks (59-46). Renzi e Triche segnano da sotto: 61-48 e time out per coach Parente a 5’ dalla fine. Botta e risposta da 3 fra Parks e Renzi. Bellan mette 2 liberi prima del gancio di Parks e del piazzato di Mollura (68-53). Marulli mette una bomba prima del canestro sulla sirena di Nwohuocha: 69-58 al 30’.

4°Quarto: Il primo canestro lo realizza Laganà dalla lunga distanza. Ayers mette una bomba prima del 2/2 ai liberi di Nwohuocha e del 2+1 di Triche (75-63). Bellan colpisce da 3 prima della penetrazione vincente di Triche: 80-63 a 6’30’’ dalla fine e time out per coach Parente. Canestri di Nwohuocha e Miaschi: 80-67 e sospensione per coach Sodini. Dopo il 2/2 dalla lunetta di Mollura e l’1/2 di Nwohuocha, Bellan mette una tripla (82-70). Dopo la penetrazione di Bellan e la tripla di Mei, Nwohuocha realizza da sotto (88-72). Triche realizza dalla media prima della tripla di Clarke. Finisce 90-77.

DICHIARAZIONI

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): «Complimenti a Capo d’Orlando non solo per questa partita ma per il campionato fantastico che ha disputato. Il finale non è stato quello che forse si meritava ma sono certo che darà filo da torcere a chiunque ai playoff. Da parte nostra siamo stati molto leggeri, non abbiamo sfruttato il vantaggio di peso. Stasera c’è stato un grande divario di energia. Ci siamo guadagnati i playoff e sappiamo che sarà difficilissimo perché Treviso è la squadra da battere. Ci metteremo alla prova per sondare i nostri miglioramenti e vorrò vedere tanta concentrazione e voglia di vincere, cosa che è mancata stasera».

Enzo Sindoni (presidente Benfapp Capo d’Orlando): «Per uno strano scherzo del destino, nonostante abbiamo chiuso la stagione con il maggior numero di vittorie, non abbiamo vinto questo campionato. Sono triste ma fiducioso che affronteremo i playoff con questo spirito e questa voglia».

Capo d’Orlando, 21/04/2019