Inserita in Cronaca il 20/04/2019 da Direttore POLIZIA DI STATO - PROCESSIONE DEI MISTERI 2019 A poche ore dalla conclusione della processione dei Misteri di Trapani il Questore della provincia, vuole ringraziare l’Unione Maestranze ed i singoli Ceti per l’alto senso di responsabilità dimostrata, che ha consentito l’ordinato svolgersi dell’articolata processione nei suoi vari momenti di solennità religiosa. Un ringraziamento è giusto conferire all’intera cittadinanza trapanese che ha vissuto, con grande maturità, le due giornate di festa popolare per le vie della città. L’ordine e la sicurezza pubblica non hanno mai registrato alcun momento critico. Nel ricordare che l’evento in parola costituisce uno degli appuntamenti più importanti nella sua gestione operativa, il Questore intende ringraziare le altre Forze dell’Ordine, i servizi sanitari e tutti i volontari che hanno reso possibile una serena e sentita partecipazione alla Processione.