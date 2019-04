Inserita in Cronaca il 20/04/2019 da Direttore Scomparsa Gianni Parisi. Il cordoglio del gruppo Pd all’Ars “Gianni Parisi ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento non solo per la sinistra ma in generale per il mondo politico: da esponente, ma soprattutto da segretario del PCI, capogruppo all’Ars e vicepresidente della Regione, con costante impegno e generosità ha scritto pagine importanti della storia politica della Sicilia al servizio dei valori democratici, della legalità, del lavoro, della giustizia sociale, coltivando con coraggio e lungimiranza il dialogo tra i democratici che anni dopo porterà alla nascita del Partito Democratico al quale aderì con profonda convinzione. A nome mio e dei deputati del gruppo PD all´Ars esprimo il profondo cordoglio per la sua scomparsa alla moglie e alla famiglia”.

Lo dice il capogruppo del PD all’Ars Giuseppe Lupo.

sabato 20 aprile 2019