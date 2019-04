Inserita in Cronaca il 20/04/2019 da Direttore Marsala - Lavori ex chiesa san giovannello. Temporanea chiusura strada L’avvio dei lavori di restauro nell’ex Chiesa di San Giovannello comporterà la temporanea chiusura al traffico di via Andrea D’Anna, nel centro storico di Marsala. Lo dispone un provvedimento della Polizia Municipale che, a tal fine, ha istituito il divieto di transito veicolare nella suddetta strada limitatamente alle prossime giornate di martedì 23 e mercoledì 24 Aprile, nella fascia oraria 8/24.