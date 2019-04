Inserita in Sport il 20/04/2019 da Direttore

Sundas ci prova con il Napoli: ´Messi l´uomo per il salto di qualità´

Con Cristiano Ronaldo alla Juventus, l´ottavo scudetto consecutivo conquistato dalla società di Andrea Agnelli e l´ennesima, quindi, annata fallimentare da parte del Napoli, sembra arrivato il momento per Aurelio De Laurentiis di optare per un salto tra le fila della sua squadra. Dopo l´approdo di Carlo Ancelotti che ha alzato l´asticella delle ambizioni e delle speranze non solo della società, ma anche della tifoseria arrivata a fine stagione con l´amaro in bocca per aver perso anche l´occasione di affermarsi in Europa League, nonostante fosse partita con i favori del pubblico, il patron azzurro dovrebbe pensare a ritoccare in maniera concreta la sua rosa arricchendola di un pezzo da novanta che possa riaprire i giochi nel campionato italiano, ormai in balia dei bianconeri.





L´uscita dalla seconda competizione europea, susseguita ad un secondo posto a 17 punti dalla capolista e all´eliminazione dalla Coppa Italia, lascia nel cuore dei tifosi partenopei amarezza che dev´essere cancellata da un´operazione di mercato stellare e che possa gettare le basi per un futuro diverso. "Il Napoli ha bisogno di un salto di qualità in mezzo al campo -commenta il procuratore sportivo Alessio Sundas- Negli ultimi anni la squadra di De Laurentiis si è dimostrata l´unica vera anti-juve, ma a questa rosa manca ancora qualcosa. Se alla Juve è arrivato Cristiano Ronaldo, è tempo che De Laurentiis prenda in considerazione l´idea di fare un´offerta da capogiro per Lionel Messi. Come tutti sanno -aggiunge- il mio obiettivo è quello di farlo approdare in Italia e l´idea che si possa acutizzare il faccia a faccia tra Napoli e Juventus rievocando il calcio che fu quando da un lato c´era Maradona e dall´altro Platini non può che stuzzicare. Ancora una volta mi batterò per far arrivare la Pulce nel Bel Paese, ma questa volta mi impegnerò affinchè possa arrivare all´ombra del Vesuvio. Questo alzerebbe l´appeal del Napoli nel panorama internazionale ma anche nazionale, sia per quel che riguarda il calcio giocato, ma anche dal punto di vista dell´immagine. So che i tifosi sono amareggiati -continua il manager toscano- So anche vogliono tornare a vincere dopo circa trent´anni di astinenza del massimo trofeo nazionale. Per questo credo che l´operazione Messi sia doveroso provare a portarla a termine. Il club dal canto suo avrebbe un tornaconto in chiave sponsor. Ho già in mente un piano per riempire il San Paolo dopo questi anni di disillusione. I tifosi devono fidarsi di me, in caso di successo nella trattativa e di approdo dell´argentino in Campania saranno i primi a guadagnarci. Nei prossimi giorni proverò nuovamente a convincere De Laurebtiis a fare questo azzardo. Non ha nulla da perdere, ma solo da guadagnarci. Ieri abbiamo inviato la PEC per chiedere ufficialmente un incontro con lui e Giuntoli per provare a iniziare a lavorare su come e quando intavolare la trattativa".