Inserita in Politica il 20/04/2019 da Direttore Auguri di Buona Pasqua dalla Presidenza ANAS a tutti i soci, dirigenti e amici La Presidenza Nazionale augura a tutti i Presidenti, dirigenti, soci e familiari i piu sinceri auguri di Buona Pasqua.



Nel rammentare l´importanza della ricorrenza della Santa Pasqua legata all´equinozio di primavera e comune a tutte le religioni, invita tutti i dirigenti e Presidenti dell´Associazione nel difficile compito di coordinamento, controllo e sostegno degli affiliati, di valorizzare le attività volte alla salvaguardia delle tradizioni locali nell´era della globalizzazione e di internet per non perdere quel patrimonio che ci caratterizza e ci rende, come italiani, unici.



Auguri a Tutti di una Santa e serena Pasqua