ZONE FRANCHE MONTANE, ANCHE LA CIDEC SICILIA SOLLECITA L'APPROVAZIONE DEL DDL ALL'ARS. IL PRESIDENTE REGIONALE SALVATORE BIVONA: "PRONTI A DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO SULLA FISCALITÀ DI VANTAGGIO"



La Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia entra nel Comitato promotore per l’istituzione delle Zone Franche Montane del quale fanno parte, tra gli altri, sindacati e organizzazioni di categoria come Cgil, Confesercenti e Casartigiani.

“La decisione di aderire è stata presa - spiega il presidente regionale dell’associazione datoriale Salvatore Bivona - a seguito delle numerose richieste provenienti da commercianti e piccoli imprenditori che operano nelle aree rurali o montane, sempre più demoralizzati dall’impoverimento dei territori della Sicilia interna”.

“Il fenomeno della progressiva desertificazione commerciale sia nella provincia di Palermo che nel resto dell’isola - afferma - rappresenta una minaccia gravissima per le attività economiche ancora esistenti: se non si arresta il trend in atto, si assisterà alla perdita dei pochi posti di lavoro rimasti”.

“La CIDEC – spiega Bivona, che ricopre altresì il ruolo di presidente dell’organizzazione sindacale di Palermo e provincia – vuole dare il proprio contributo sul tema della fiscalità di vantaggio e sul commercio ambulante, il settore nel quale annoveriamo il maggior numero di adesioni”.

“Le istituzioni - conclude – devono fare la propria parte per rivitalizzare le aree montane e quelle a vocazione agricola, spesso caratterizzate da un’altissima attrattività anche in termini turistici”.

La CIDEC annuncia la propria partecipazione all’incontro sul tema che si terrà martedì 23 aprile a Palermo, presso gli spazi dell’ARS, a fianco dei componenti del Comitato, che sollecita da anni l’approvazione del disegno di legge 3/2017 relativo all’istituzione delle Zone Franche Montane.