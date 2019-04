Inserita in Sport il 19/04/2019 da Direttore Dionise Curecheru conquista l´Italia: gli occhi dei diesse sul terzino Talentuoso terzino sinistro Dionise Curecheru è in procinto di conquistare l´Italia calcistica. Il classe ´98 moldavo, infatti, sembra aver attirato le attenzioni di molti direttori sportivi già al lavoro per il prossimo campionato. Attualmente Curechru è in forza al Siderno, squadra calabrese militante nel campionato di Eccellenza.

Nel suo passato ha avuto l´occasione di mettersi in mostra nel campionato maltese, prima di approdare nel bel paese. Ha iniziato a tirare calci ad un pallone nel 2004, quando è stato tesserato nell´Orhei, squadra moldava. Dopo cinque stagioni si è trasferito nell´Azzurra, Dopo sei stagioni è arrivata l´occasione Fersina, squadra sud-tirolese militante nel girone C di Serie D. Nel 2016 è stato tesserato nell´Accademia Calcio Milano dov´è rimasto una sola stagione prima di scegliere la maglia dello Jonica Siderno.

Calciatore dotato di grande velocità è un ottimo elemento a cui affidare le ripartenze. Cross e sacrificio sono le doti dell´atleta per il quale il manager sportivo Alessio Sundas ha ricevuto i primi contatti. Maggio alle porte, infatti, i direttori sportivi hanno già iniziato a sondare il terreno per il calciatore classe ´98 dal piede educato.