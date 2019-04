Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore In Sicilia il bollino antifrode sulle schede elettorali: disegno di legge di Schillaci (M5S) PALERMO (18 aprile 2019) - Per evitare i voti contraffatti una soluzione sta proprio nella scheda elettorale e la deputata regionale Roberta Schillaci, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un disegno di legge per l’utilizzo del “tagliando antifrode”.

“Si tratta - spiega Schillaci - del metodo per contrastare la contraffazione delle schede elettorali già utilizzato alle Politiche del 4 marzo 2018. Un semplice tagliando applicato sulla scheda che la rende unica e identificabile come autentica, senza però consentire di tracciare o riconoscere l’elettore. Così si rafforza la regolarità del voto e ci mette al riparo da manipolazioni esterne. Vogliamo adottare sistematicamente questa misura anche in Sicilia per le elezioni regionali e comunali future. Con questo metodo renderemo il voto più sicuro e speriamo un po’ più libero. Sono certa - conclude Schillaci - che tutte le forze politiche saranno d’accordo con questa norma di trasparenza e di buon senso”.