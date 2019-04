Inserita in Economia il 18/04/2019 da Direttore Trapani - Finanziamento Ummari ´Borgo Livio Bassi´ Il Comune di Trapani è stato ammesso al finanziamento di € 450.885,00 a valere sulla sottomisura 7.6 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 per la riqualificazione e recupero del "Borgo Livio Bassi" sito all´interno del Villaggio rurale di Ummari finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, il D.D.S. n.642 del 16 aprile 2019 - con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria – ha valutato come ammissibile al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Trapani e redatto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, frutto di un accordo di collaborazione che prevede diverse azioni di riqualificazione su Borgo Ummari. Il progetto contempla la manutenzione, restauro e riqualificazione dell’edificio scolastico con finalità di tipo formativo, volte alla sensibilizzazione e diffusione delle coltivazioni agrarie innovative ed autoctone e della cultura contadina. Nell´edificio saranno destinati anche spazi espositivi di prodotti locali e dei procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali nel Comune di Trapani, località Ummari. L´immobile prevede spazi polifunzionali e aree destinate a museo/aree espositive che rievochino la civiltà contadina del villaggio rurale e della frazione di Ummari nonché del paesaggio agrario. L´intervento completerà la riqualificazione dell´intero Borgo avendo già ottenuto l´ammissibilità al finanziamento sull´azione 9.4.1 del PO FESR 14-20 sulla restante parte del Borgo in cui saranno realizzati alloggi di housing sociale e servizi locali urbani alla popolazione. http://www.psrsicilia.it/2014-2020/