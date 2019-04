Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Europee, candidature Forza Italia Sicilia: Pellegrino, (FI): ´Nomi in lista sintesi delle istanze territoriali´ Palermo, 18/04/2019: "In Europa serve una rappresentanza che sia la sintesi di un´espressione identitaria in grado di fungere da collante tra le Istituzioni e il territorio. La lista dei candidati per il Collegio insulare è stata concepita in funzione di tali presupposti. Dispiace per gli esclusi però, i nomi presenti, a cominciare dalla scelta del Capogruppo di Forza Italia all´Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Milazzo, sono sinonimo di omogeneità e garanzia per un Partito che in Sicilia vuole recitare un ruolo da protagonista del Centrodestra, sotto la guida del nostro presidente, Silvio Berlusconi". A riferirlo e´ il Presidente della Commissione Affari Istituzionali all´ARS, on. Stefano Pellegrino, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.