Inserita in Cultura il 18/04/2019 da Direttore AUTONOMIA DIFFERENZIATA. L’ANCISICILIA ADERISCE ALL’APPELLO DEI SINDACATI SCUOLA E DEL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE “Il diritto all’istruzione va garantito in egual misura dallo Stato a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla regione in cui risiedono, dal reddito e dall’ identità culturale e religiosa”. Questa la dichiarazione di Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia nell’annunciare l’adesione dell’Associazione dei Comuni siciliani all’Appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione. “Regionalizzare la scuola e l’intero settore inerente la formazione dei nostri ragazzi rischia di subordinare gli investimenti e la qualità del sistema alla ricchezza del territorio. Se consideriamo, poi, che la quota pro capite che la Regione Siciliana trasferisce agli Enti locali per la gestione dell’istruzione è fra le più basse d’Italia, temiamo che si possa realizzare una forte diversificazione nell’offerta dei servizi formativi a spese della qualità e del numero di ore impiegate”. Continua Orlando “Per queste ragioni e per le inevitabili ricadute in un territorio già caratterizzato da un forte ridimensionamento della presenza di istituzioni scolastiche -conclude il presidente dell’AnciSicilia - riteniamo che un percorso di autonomia differenziata sia concepibile solo se accompagnato da una contestuale attenzione alla qualità dell’istruzione in tutto il Paese”.