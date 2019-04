Inserita in Cronaca il 18/04/2019 da Direttore GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI: AREA MARINA PROTETTA - SEQUESTRATI 4000 RICCI DI MARE IN DUE DISTINTE OPERAZIONI SVOLTE NELLA MATTINATA DI IERI 17.04.2019 E DI OGGI, PERSONALE MILITARE DELLE UNITA’ NAVALI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI, HANNO PROCEDUTO AL SEQUESTRO COMPLESSIVO DI CIRCA 4000 RICCI DI MARE A CARICO DI PESCATORI DI FRODO.

LE DIPENDENTI MOTOVEDETTE CP ALFA 88 E CP 770 USCITE DAL PORTO DI TRAPANI PER ATTIVITA’ DI VIGILANZA NELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE EGADI HANNO INTERCETTATO IN ENTRAMBI LE OCCASIONI NEL TRATTO DI MARE PROSSIMO ALLA LOCALITA’ DENOMINATA PUNTA FANFALO DI FAVIGNANA UNA IMBARCAZIONE DA DIPORTO CONDOTTA DA SOGGETTI GIA’ NOTI PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULLA PESCA SPORTIVA.

NEL CORSO DEI CONTROLLI SONO STATI RINVENUTI A BORDO DEL NATANTE ALCUNI RETINI CONTENENTI COMPLESSIVAMENTE CIRCA 4000 ESEMPLARI DI ECHINODERMI APPENA RACCOLTI DESTINATI ALLA VENDITA ILLEGALE.

I RICCI , ANCORA VIVI, SONO STATI RIGETTATI IN MARE DALLE STESSE UNITA’ NAVALI DELLA GUARDIA COSTIERA.

LE PREDETTE ATTIVITA’ DI CONTROLLO HANNO PORTATO, OLTRE AL SEQUESTRO DEL PESCATO E DELL’ATTREZZATURA, ALL’ELEVAZIONE DI N° 2 PROCESSI VERBALI AMMINISTRATIVI PER UN AMMONTARE DI 8.000 EURO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

LE OPERAZIONI RIENTRANO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE DALLA GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE EGADI.

TRAPANI, 18.04.2019