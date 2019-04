Inserita in Cronaca il 18/04/2019 da Direttore Scomparsa Maria Fasolo. Il cordoglio del gruppo Pd all’Ars Il capogruppo ed i deputati del gruppo Pd all’Ars sono vicini al dolore di Antonello Cracolici ed ai suoi familiari per la scomparsa della moglie Maria Fasolo. Una donna forte, da sempre impegnata in politica e nel sociale che con passione e determinazione ha offerto un prezioso contributo alla vita del partito.

giovedì 18 aprile 2019