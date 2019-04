Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Europee, candidati Forza Italia Sicilia, Calderone (FI): ´Lista equilibrata, un plauso al Presidente Miccichè´ Palermo, 18/04/2019: "Sono consapevole che l´impegno per migliorare questa Europa debba essere continuo, affinché si possano produrre risultati concreti per il nostro territorio. La lista dei candidati alla prossima competizione elettorale è stata concepita in tale ottica: garantire un equilibrio che consenta ampia rappresentanza dei valori fondativi del nostro Partito, in funzione di chiare esigenze territoriali. Č per tale ragione che plaudo al buon operato del Coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, il quale con impegno ha contribuito al raggiungimento dell´obiettivo". Così afferma l´on. Tommaso Calderone, deputato del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all´Assemblea Regionale Siciliana.