Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Regionalismo Differenziato. - Fumetta (PRC): Il Governo nazionale aumenta l´egoismo sociale, domani assemblea all´Aula Rostagno. Palermo 18 aprile - L´ adesione del Comune di Palermo allo sciopero indetto dai sindacati della scuola contro il regionalismo differenziato e´ un atto politico molto importante". Lo afferma Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Il provvedimento pensato dal Governo nazionale a guida Lega e M5S aumenta le disuguaglianze sociali del nostro Paese, penalizzando le regioni più povere come la Sicilia. Regioni che avranno cosi´ minori risorse economiche a disposizione per i servizi pubblici ai cittadini, come la scuola, la manutenzione stradale, la sanità, ecc. In questo modo – conclude Fumetta - prevarrebbe l´egoismo sociale dei piu´ ricchi, tratto caratterizzante di questo governo ed in linea con la storia della Lega Nord. Rifondazione Comunista sarà in piazza il prossimo 17 maggio insieme al mondo della scuola e invita alla partecipazione all´assemblea che si terrà domani alle 17 presso l´aula Rostagno contro il DDL sul Regionalismo Differenziato.