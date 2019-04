Inserita in Cultura il 18/04/2019 da Direttore CELEBRATA A MARSALA L’INIZIATIVA ´TRICOLORE VIVO´ POSTO ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI L’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



Organizzata dall’Amministrazione Di Girolamo e dall’Associazione Nazionale Genitori, delegazione della Sicilia, si è svolta al Teatro Comunale Eliodoro Sollima”, la 14esima edizione di “Tricolore Vivo”, una manifestazione e un concorso che hanno inteso far rinverdire i giovani il senso delle istituzione e del valore della bandiera. Quest’anno la manifestazione ha avuto come tema centrale l’art.21 della Costituzione Italiana che testualmente recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte l’Assessore Andrea Baiata, su delega del Sindaco, il Presidente regionale dell’Associazione nazionale genitori, Sebastiano Maggio, l’Assessore Anna Maria Angileri, nella qualità di titolare della delega alla Pubblica Istruzione e Dirigente Scolastico; nonché l’avv. Giuseppe Russo che ha relazionate tecnicamente sulla tematica in esame. Sul tema si sono confrontati ed hanno proposto i loro lavori studenti delle Scuole medie primarie e secondarie. La giuria presieduta dall’Assessore Andrea Baiata e composta da Vincenza Alestra e Rosanna Angileri ha assegnato il primo premio al “rapper” Giuseppe Titone del Liceo “Pascasino”, il secondo alla 5^A Liceo Classico “Giovanni XXIII”, il terzo all’I.C. “Luigi Sturzo” e il quarto (ex equo) alla Scuola media “Vincenzo Pipitone” e al liceo Scientifico “Pietro Ruggieri. Nel corso dell’iniziativa anche un intermezzo di spettacolo con l’esibizione di giovani artisti dell’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” (in coro hanno cantato il mio Canto libero), dell’I.C. “Alcide De Gasperi” (lettura di Domenico Bertolino e balletto classico di Serena Tumbarello); dell’I.C. “Luigi Sturzo” (balletto della classe terza del Plesso “Maria Boschetti Alberti); del 2° Circolo Didattico “Cavour” (Coro); del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” (balletto e canto) e del Liceo “Pascasino” (solista Emanuel Accardi).