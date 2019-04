Inserita in Sport il 18/04/2019 da Direttore Davi da Silva Santos Ederson come successore di Montella Sundas: "Sicuro che possa fare al caso dei viola"



Davi da Silva Santos Ederson potrebbe essere il suo nuovo allenatore della Fiorentina. E´ questo l´auspicio di Alessio Sundas, suo procuratore, che lo propone ai Della Valle. La Fiorentina attualmente è reduce dalle dimissioni di Stefano Pioli e dall´arrivo di Vincenzo Montella, che ha esordito con un pareggio contro il Bologna di Mihajlovic. Un risultato che ha lasciato l´amaro in bocca ai tifosi, da cui arrivano i primi mugugni.

Obiettivo Europa League per i gigliati che in caso di mancato piazzamento in zona Europa dovranno fare i conti con la contestazione, ma soprattutto con la scelta di affidare nuovamente all´aeroplanino ex Roma una squadra che comunque non stava deludendo sotto la guida di Pioli. Per la prossima stagione, quindi, Alessio Sundas propone alla dirigenza viola un allenatore brasiliano che fa del suo calcio un mix tra atteggiamento offensivo e difensivo. Baricentro alto e oculatezza nella fase di non possesso in modo da non lasciare spazio d´azione all´avversario. Sono queste le caratteristiche del trainer brasiliano: "Se Montella non dovesse raggiungere l’Europa League sarebbe una stagione fallimentare per i Viola. Della Valle dovrà nuovamente rifare tutta la squadra, ricominciando proprio dalla panchina. Dopo l’inspiegato addio di Pioli, la scelta di richiamare l’aeroplanino non l’ho capita -confessa Sundas- Davi da Silva Santos Ederson, ha tutte le carte in regola per fare bene in Italia. Firenze è una piazza importante e molto pretenziosa, ma sono sicuro che potrà fare bene. La parola ora va alla dirigenza Viola”.