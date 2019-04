Inserita in Economia il 18/04/2019 da Direttore Tonnara a Favignana: la soddisfazione del Consiglio Comunale “Manifesto soddisfazione, a nome mio e dell’intero Consiglio Comunale, per il ritorno in funzione della Tonnara a Favignana, e ringrazio tutti gli enti, dalla Regione al Ministero, che si sono adoperati affinché quest’anno, dopo tanta attesa, si tornasse a calare la Tonnara”. Sono queste le parole del Presidente del Consiglio Comunale delle Isole Egadi, Ignazio Galuppo, che a tal riguardo ricorda anche il fruttuoso incontro avuto nel mese di febbraio alla Bit di Milano con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Gina Marco Centinaio, che ha visitato lo stand delle Isole Egadi, confermando il suo impegno nel tempo a favore della battaglia legata al ritorno della Tonnara con il Ministero, e la sua conoscenza personale dell’ex Stabilimento Florio, emblema del florido passato della Tonnara.