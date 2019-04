Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Sicilia. Barbagallo: legge su ‘Istituzione Forum giovani’ favorirà partecipazione a vita politica “La creazione di strumenti utili a favorire la partecipazione politica dei giovani è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche”. Così Anthony Barbagallo commenta l’approvazione del disegno di legge sulle ‘Norme in materia di politiche giovanili e istituzione del Forum regionale giovani”. “Partecipare ed essere un cittadino attivo, - aggiunge Barbagallo - vuol dire avere il diritto, i mezzi , la possibilità, ed il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, impegnandosi nelle attività e nelle iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore ed al ricambio generazionale. Oggi il parlamento regionale ha dato il via libera ad una legge quadro che disegna i confini di un programma di incentivazione della partecipazione dei giovani alla vita politica e decisionale della Regione. L’istituzione di un ´forum regionale dei giovani´, quale organismo stabile di riferimento confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali che nascerà presso l´Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - continua - contribuirà con la propria attività alla definizione dell´indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili. E’ il primo passo – conclude – adesso bisognerà pensare anche ad una legge che regolamenti l’istituzione ed il funzionamento di una consulta regionale che raggruppando tutte le consulte giovanili raccolga le esigenze dei territori rischia piuttosto di creare confusione delegittimando eventuali nomine dirigenziali”.

mercoledì 17 aprile 2019