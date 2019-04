Inserita in Cronaca il 17/04/2019 da Direttore ALCAMO: NUOVI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA Anche quest’anno sono stati acquistati nuovi giochi per i più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia. Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “siamo molto contenti perché anche quest’anno i nostri bimbi avranno giochi nuovi con cui divertirsi. Da anni si avvertiva l’esigenza di arredi scolastici e giochi: vogliamo che la scuola possa offrire alle bambine e ai bambini un ambiente sempre più confortevole”.