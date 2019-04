Inserita in Cronaca il 17/04/2019 da Direttore MARSALA - RITI DELLA SETTIMANA SANTA. LA POLIZIA MUNICIPALE INVITA GLI AUTOMOBILISTI A RISPETTARE I DIVIETI Motivi di sicurezza hanno imposto restrizioni alla circolazione veicolare



È già stata collocata la segnaletica lungo le strade di Marsala interessate alle Processioni della “Settimana Santa”. Le restrizioni alla circolazione veicolare, come si evince dalle disposizioni della Polizia Municipale, riguardano anche altre vie che confluiscono sui percorsi stradali di domani (Giovedì 18) e dopodomani (Venerdì 19). “Motivi di sicurezza hanno imposto divieti più ampi rispetto agli anni passati e comportano la massima severità nell´applicazione delle norme del Codice della Strada, sottolinea la dirigente Michela Cupini. Pertanto, invito i conducenti dei veicoli ad essere prudenti e soprattutto rispettosi della segnaletica, al fine di non creare pericoli alla pubblica incolumità ed evitare pesanti sanzioni”. Nelle suddette giornate dedicate alle Processioni, la viabilità è stata così disciplinata:

"Giovedì Santo” (18 Aprile) - divieto di movimento veicolare - dalle ore 11 alle ore 19 e, comunque, fino a cessate esigenze - limitatamente al passaggio della Processione lungo il percorso assegnato; - divieto di sosta con rimozione forzata - dalle ore 7 alle ore 22 - su ambo i lati delle seguenti vie/piazze (o tratti di esse): XIX Luglio, San Francesco, Diaz, Vespri, Del Popolo, Mazzini, San D. Savio, San G. Bosco, Dello Sbarco, Roma, S. Bilardello e via C. Isgrò.

"Venerdì Santo” (19 Aprile) - divieto di circolazione veicolare dalle ore 14,30 alle ore 22, lungo il percorso della Processione; - divieto di sosta con rimozione forzata - dalle ore 7 alle ore 22 - su ambo i lati delle seguenti vie/piazze (o tratti di esse): Diaz, Garraffa, Damiani, Roma, Dello Sbarco, San G. Bosco, San D. Savio, Mazzini, E. Alagna, Piemonte Lombardo e via Dei Mille.