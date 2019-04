Inserita in Sport il 17/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: Gli Under 13 della Clinica Iphone Trapani alla ´Colomba fa canestro´ La formazione Under 13 della Clinica Iphone Trapani, da domani 18 aprile fino a domenica 21 aprile, sarà impegnata alla “Colomba fa canestro”. Una manifestazione giunta alla ventiduesima edizione che si disputa con cadenza annuale in prossimità delle festività pasquali. Torneo diviso tra i parquet del PalaEinaudi di Moncalieri, del PalaWojtyla di Cambiano e del PalaBurgo di San Mauro, sotto l’organizzazione della PMS Basketball Moncalieri.

La Clinica Iphone Trapani è inserita nel girone A, insieme a BEA Leopardi Chieri, Oxygen Bassano del Grappa e i padroni di casa della PMS Basketball Moncalieri. Dopo questo raggruppamento seguirà una seconda fase della manifestazione in base al piazzamento raggiunto.

DICHIARAZIONI

Alex Latini (allenatore Under 13 Clinica Iphone Trapani): «Per noi la partecipazione a questa manifestazione rappresenta ormai una tradizione piacevole, visto che la Pallacanestro Trapani da diversi anni vi prende parte. Sarà una bella esperienza a livello umano per i ragazzi, che saranno ospitati dai pari età della PMS Basketball Moncalieri. A livello tecnico sarà utile questa avventura considerata la caratura delle formazioni italiane ed europee iscritte. Sicuramente essere presenti a questa rassegna ci servirà al ritorno in Sicilia per la programmazione futura dei prossimi anni».