Inserita in Cronaca il 17/04/2019 da Direttore Tra formazione e prevenzione l´ANAS Molise costruisce il percorso dell´inclusione sociale "Percorsi di inclusione sociale" con ANAS Molise per il contrasto alle dipendenze ed alla dispersione scolastica



La sede provinciale ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Campobasso ha aderito al progetto “Percorsi di Inclusione Sociale” bando promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato da ANAS con Crescere Insieme e le sedi regionali dell´associazione. Il progetto è finalizzato a combattere le diverse forme di dipendenza patologica che affliggono soprattutto la popolazione giovanile attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti di scuola media realizzando interventi concreti per promuovere l’attività motoria e il benessere psico-fisico, creando uno strumento educativo, formativo, di legalità, di socializzazione, di prevenzione della dispersione, devianza ed emarginazione dei giovani. In Molise la realizzazione del progetto, è stata resa possibile grazie all´azione coordinata della presidente regionale Daniela Ludovico con il direttivo ANAS Nazionale nella persona dell´Avv. Antonio Lufrano e del dott. Alessandro Zingales, ma soprattutto dall´azione incisiva e determinante svolta sul territorio da Maria Cristina Vitale che, responsabile organizzativa del progetto, ne ha coordinato l´attività. La scuola che per prima ha aderito all´iniziativa è l´Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso dove si sono attivate, grazie ad una convenzione sottoscritta con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Angelica Tirone a partire dal mese di marzo, le attività motorie e di lotta alle dipendenze curate da professionisti del settore risultati vincitori della selezione prevista nel bando. Questa iniziativa vuole dunque essere ancora una volta un esempio di come l´attività delle associazioni, grazie al lavoro che i volontari svolgono sulle realtà locali, rappresenti il fulcro della partecipazione democratica alla risoluzione dei problemi sociali.