Inserita in Sport il 17/04/2019 da Direttore ´CALCIO BILIARDO´ A MARSALA. DAL 17 AL 20 APRILE NEL PIAZZALE DEL TEATRO IMPERO Da domani, 17 Aprile, e fino a Sabato 20, “Calcio Biliardo” a Marsala, L´evento, organizzato dal locale Centro sportivo “Pianto Romano”, si terrà nel piazzale antistante il Teatro Impero. Per motivi logistici, non è stato possibile confermare la manifestazione nel Complesso San Pietro - come richiesto dal Centro sportivo - sia per le peculiarità del sito prescelto (luogo di visite culturali) che per il periodo di svolgimento (“Settimana Santa”). Nell´area di Porta Nuova, quindi, per quattro giornate consecutive - dalle ore 16 e fino a mezzanotte - si potrà assistere alle gare di “calcio biliardo”, un evento sportivo che rappresenta una prima in assoluto per Marsala.