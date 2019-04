Inserita in Cronaca il 16/04/2019 da Direttore Petrosino - Rifiuti, avviato il progetto sperimentale ´A scuola di compostaggio´ Il Comune ha consegnato all’istituto Nosengo due compostiere



Petrosino, 16.04.2019



E’ stato avviato ufficialmente questa mattina il progetto sperimentale “A scuola di compostaggio” promosso dall’Amministrazione Comunale di Petrosino. Per l’occasione, il Comune ha consegnato all’istituto comprensivo Gesualdo Nosengo due compostiere per il conferimento degli scarti organici provenienti dalla mensa scolastica. Un modo per promuovere il compostaggio e riutilizzare i rifiuti che ogni giorno si producono.

“Il rispetto dell’ambiente bisogna costruirlo a partire dalle nuove generazioni” evidenzia l’Assessore all’Ecologia, Roberto Angileri, ideatore dell’iniziativa. “Abbiamo incontrato gli studenti e abbiamo spiegato il perché sia importante fare una corretta raccolta differenziata. Un confronto molto bello e ricco di domande da parte dei ragazzi, che hanno mostrato interesse ed entusiasmo per questa iniziativa. Grazie al dirigente scolastico Giuseppe Inglese e all’insegnante Simona Marino per aver sposato la nostra idea”.

La consegna delle compostiere è stata preceduta da un incontro con gli studenti delle classi di prima media della scuola Nosengo, durante il quale è stato spiegata l’utilità del compostaggio e, più in generale, di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Nelle prossime settimane gli alunni dell’istituto comprensivo, suddivisi a gruppi, visiteranno l’isola ecologica di contrada Gazzarella per osservare da vicino il funzionamento dell’impianto.

Giovanni Dilluvio Staff del Sindaco