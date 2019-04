Inserita in Politica il 16/04/2019 da Direttore Domani (mercoledì 17 aprile) ore 11 via Wagner 5 a Palermo Domani (mercoledì 17 aprile) alle 11 nella sede della Lega Salvini Premier, in via Wagner 5 a Palermo, si terrà la conferenza stampa dei candidati sindaci di Monreale, Giuseppe Romanotto; di Bagheria, Gino Di Stefano; e di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo (a quest’ultimo si assoceranno anche i rappresentanti delle liste su Mazara), in vista delle elezioni amministrative del 28 aprile. A sostenere gli aspiranti primi cittadini dei comuni del Palermitano e del Trapanese ci saranno i candidati della lista Lega Salvini Premier alle elezioni europee del 26 maggio, Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito e capogruppo in Consiglio comunale a Palermo, Maria Concetta Hopps e Annalisa Tardino.