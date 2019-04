Inserita in Cronaca il 16/04/2019 da Direttore La Guardia Costiera di Marsala mette i sigilli al noto locale ´Le 5 Palme´ Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, gli uomini del locale Ufficio Circondariale Marittimo hanno eseguito la misura cautelare del sequestro preventivo dell’intera area demaniale e dell’intera struttura assentita alla concessione demaniale del noto locale sito nel litorale di giurisdizione denominato “Le 5 Palme”.

Il sequestro scaturisce da una mirata attività d’indagine ed una serie di accertamenti tecnici esperiti nell’ambito della consueta attività di polizia marittima e ambientale svolta dal personale della Guardia Costiera con il supporto del personale del Genio Civile di Trapani.

A seguito dei sopralluoghi erano state accertate alcune irregolarità in ambito demaniale marittimo, ed altre difformità legate alla legge antisismica e normativa di settore.

Marsala, 16 aprile 2019