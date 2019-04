Inserita in Sport il 16/04/2019 da Direttore Pall.Trapani: Gli Under 15 alla prestigiosa ´Novipiù Cup´ Gli Under 15 della On Off Trapani alla Novipiù Cup

La formazione Under 15 della On Off Trapani sarà impegnata fino a sabato alla “Novipiù Cup”, competizione che si terrà in Piemonte nelle città di Moncalieri, Casale Monferrato e Borgomanero. Una manifestazione di grande rilievo per il panorama cestistico giovanile che vede la partecipazione delle migliori realtà italiane ed una rappresentativa estone. Tra le squadre al via di questa edizione vi sono anche Olimpia Milano, Treviso, Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Negli scorsi anni anche il nostro Federico Miaschi ha preso parte a tale torneo risultando, nel 2015 con la maglia della Reyer Venezia, il top scorer dell’intera “Novipiù Cup”. In passato hanno altresì partecipato a tale manifestazione (nata nel 2013) Tommaso Oxilia, Lorenzo Bucarelli e Matteo Palumbo: tutti atleti oggi protagonisti nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

La competizione si dividerà in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, divisi tra i parquet di Borgomanero e Moncalieri nelle giornate di mercoledì e giovedì. La fase finale, invece, si disputerà a Casale Monferrato venerdì e sabato.

Gli Under 15 della On Off Trapani sono stati inseriti nel girone giallo, le cui gare si disputeranno a Moncalieri, con BSL San Lazzaro e Novipiù Campus Team. Proprio con quest’ultima, domani alle 16, ci sarà il debutto della formazione granata guidata da coach Claudio Carofiglio. Il resto del calendario verrà definito in base ai risultati sul campo.

DICHIARAZIONI

Claudio Carofiglio (allenatore Under 15 On Off Trapani): «Affrontiamo un torneo dall’estrema competitività, che si può benissimo confrontare ad una vera e propria finale nazionale. L’obiettivo che ci poniamo è verificare il lavoro svolto quest’anno a livello tecnico, di fronte al meglio che la categoria offre a livello nazionale. La partecipazione a questo torneo sarà comunque un´ incredibile occasione di crescita umana e sportiva, sia per l’intero staff che per i nostri atleti».

Nella foto la formazione U15 che prenderà parte alla manifestazione.