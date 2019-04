Inserita in Economia il 20/04/2019 da Direttore Guida alla scelta delle migliori assicurazioni viaggi polizza assicurativa è una precauzione che vale la pena di adottare quando si ha in mente di intraprendere un viaggio all´estero. Prima di scegliere il prodotto che si reputa più in linea con le proprie esigenze, è essenziale capire cosa coprono le assicurazioni viaggi Tutelarsi con unaè una precauzione che vale la pena di adottare quando si ha in mente di intraprendere un. Prima di scegliere il prodotto che si reputa più in linea con le proprie esigenze, è essenziale capiree, di conseguenza, in che modo ci si può proteggere in caso di imprevisti.



L´assicurazione sanitaria

Uno degli aspetti più importanti a cui occorre prestare attenzione è quello relativo agli inconvenienti di carattere medico in cui si potrebbe incappare. A tal proposito, si può pensare di sottoscrivere un´assicurazione medica e infortuni, che copre le spese che devono essere sostenute per l´assistenza sanitaria, per l´acquisto di farmaci, per il trasporto in ospedale, per le medicazioni e per le operazioni chirurgiche. Ovviamente si tratta di eventualità che si spera sempre di evitare, ma è comunque utile pensarci in anticipo per non doverne pagare - anche in senso letterale - le conseguenze successivamente. La polizza sanitaria è indispensabile in modo particolare quando si è diretti in un Paese extra Ue, dal momento che la tessera europea di assicurazione malattia garantisce l´assistenza sanitaria di diritto solo nei Paesi dell´Unione Europea, oltre che in Svizzera, in Norvegia, in Liechtenstein e in Islanda.



Il pericolo terrorismo

Nella maggior parte delle circostanze le assicurazioni viaggi non contemplano il rimborso della penale se il soggetto assicurato rinuncia a partire per il timore di attentati terroristici; tuttavia, vi sono polizze che offrono una tutela specifica in questo senso, che si attiva se si verifica un attentato nella città di destinazione. Le spese di modifica di un viaggio non vengono rimborsate - di solito - nemmeno quando si sceglie di cambiare la data di partenza perché le previsioni meteo non sono favorevoli o perché il datore di lavoro ha imposto uno spostamento dei giorni di ferie.



Come tutelarsi dai pericoli

Nel corso di una vacanza sono numerosi gli imprevisti pericolosi a cui si potrebbe essere esposti: per esempio un tentativo di scippo, ma anche un incendio. La soluzione più appropriata per tutelarsi e per limitare al massimo i danni economici consiste nel sottoscrivere una polizza viaggi che garantisca una copertura il più possibile completa nell´eventualità di uno scippo o di un incendio, appunto, ma anche di un furto o di una rapina. La casistica può includere anche la mancata riconsegna del bagaglio nel caso di un viaggio in aereo. Ma come si può essere certi di optare per le assicurazioni viaggi migliori? Un consiglio è quello di propendere per le polizze che prevedono un anticipo delle spese che, in seguito agli imprevisti appena elencati, devono essere affrontate per ricomprare i beni di prima necessità. Quasi sempre queste assicurazioni coprono anche l´annullamento dei voli aerei o i danni che possono eventualmente essere causati ai bagagli.



Come comportarsi quando le valigie vengono smarrite

Se si è così sfortunati da non riuscire più a ritrovare il proprio bagaglio, il primo passo da compiere consiste nel dirigersi all´ufficio lost & found dello scalo in cui ci si trova, fornendo il biglietto aereo e mettendo a disposizione l´etichetta che corrisponde a quella presente sulla valigia che non è stata riconsegnata. Dopodiché è necessario compilare il modulo Pir, nel quale bisogna descrivere il bagaglio in questione. Se la valigia non viene ritrovata, si deve procedere con una denuncia alle forze dell´ordine: grazie ad essa è possibile inoltrare una richiesta di rimborso. Esistono comunque dei massimali che non possono essere superati: se il danno può essere imputato alla compagnia aerea e la stessa non aderisce alla Convenzione di Montreal del 1999, la somma che verrà rimborsata sarà di non più di 388 euro. Attenzione, quindi, a come si riempie la valigia.