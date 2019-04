Inserita in Cronaca il 16/04/2019 da Direttore MARSALA - ´SCUOLA ASTA´. SI RIQUALIFICA L´AREA ESTERNA DEL PLESSO QUASI 400 MILA EURO IL FINANZIAMENTO Il progetto è esecutivo e cantierabile



Sono sei i finanziamenti concessi in Sicilia - per il tramite della Regione - dal Ministero dell´istruzione, dell´Università e della Ricerca per altrettanti interventi di edilizia scolastica. Tra questi, uno riguarda il Comune di Marsala cui sono stati assegnati quasi 400 mila euro per opere di riqualificazione della scuola “Asta”, in via Falcone. I lavori serviranno a potenziare l´area esterna - destinata ad attività sportive - del plesso che fa parte del Comprensivo “L. Sturzo”. Nuove risorse quindi per le scuole marsalesi, al fine di renderle più funzionali, moderne e sicure, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti da ultimo concessi (oltre 1 milione e 600 mila euro) per la “Pellegrino” di Paolini, la scuola di Piano Olivieri e il plesso “Garibaldi”, nonché per la palestra “Grillo” chiusa da un decennio. “Il progetto nasce per dotare il plesso Asta di spazi esterni riqualificati per le esigenze sportive degli studenti, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Complessivamente, si arricchisce la struttura di un nuovo servizio al fine di soddisfare sia aspetti didattici che importanti momenti di socializzazione dei giovani”. Il finanziamento, in particolare, riqualificherà a fini sportivi un lotto di terreno di quasi duemila mq., realizzandovi un campo di calcio a 5 e una pista, tutti con materiale sintetico, nonché una fossa per il salto in lungo e un ulteriore spazio circolare di diametro di dieci metri, con sedili a gradoni, utile per rappresentazioni all´aperto. Contestualmente alla concessione del finanziamento (l´importo è di 363.850 mila euro, cui si aggiunge un contributo comunale di circa 20 mila euro), l´Amministrazione Di Girolamo è stato anche autorizzata ad avviare le procedure di gara per l´affidamento dei lavori, tenuto conto che il progetto per il plesso “Asta” è esecutivo e munito di verbale che ne accerta la cantierabilità.