Inserita in Cronaca il 16/04/2019 da Direttore MARSALA - RITI DELLA SETTIMANA SANTA. LA POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE Istituiti momentanei divieti di transito e sosta nelle vie interessate agli itinerari



Definiti gli Itinerari dei Riti della Settimana Santa a Marsala, il Comando della Polizia Municipale ha reso noti i provvedimenti che riguardano la viabilità nelle giornate dedicate alle Processioni. In particolare, per il “Giovedì Santo” (18 Aprile) le disposizioni riguardano il divieto di movimento veicolare - dalle ore 11 alle ore 19 e, comunque, fino a cessate esigenze - limitatamente al passaggio della Processione lungo il percorso assegnato; il divieto di sosta con rimozione forzata - dalle ore 7 alle ore 22 - su ambo i lati delle seguenti vie e piazze (o tratti di esse): XIX Luglio, San Francesco, A. Diaz, Vespri, Del Popolo, Mazzini, San D. Savio, San G. Bosco, Dello Sbarco, Roma, S. Bilardello e via C. Isgrò. Per il “Venerdì Santo” (19 Aprile) - in aggiunta al limitato divieto di circolazione veicolare dalle ore 14,30 alle ore 22, lungo il percorso della Processione – il divieto di sosta con rimozione forzata riguarda, dalle ore 7 alle ore 22, ambo i lati delle seguenti vie/piazze (o tratti di esse): A. Diaz, Garraffa, A. Damiani, Roma, Dello Sbarco, San G. Bosco, San D. Savio, Mazzini, E. Alagna, Piemonte Lombardo e via Dei Mille. Per entrambe le giornate della “Settimana Santa”, sarà compito degli organizzatori assicurare con propri addetti o volontari il presidio di tutte le strade interessate alle Processioni.