Inserita in Politica il 15/04/2019 da Direttore Regione, i sindacati a Cobas/Cobas, Sadirs e l´Ugl: si provveda all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a tutti i lavoratori del Comparto Regione Siciliana. Palermo, 15 aprile 2019



Con una lettera congiunta firmata dai segretari generali dei maggiori sindacati autonomi della Regione Cobas/Codir e Sadirs e dall´Ugl, è stato chiesto al governo regionale di procedere all’immediata erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a tutto il personale in servizio presso la Regione Siciliana e degli enti di cui all´articolo 1 della legge 10 del 2000.

I sindacati Cobas/Codir , Sadirs e Ugl chiedono, al governo regionale "di provvedere alla programmazione della spesa e del calcolo delle relative indennità di vacanza contrattuale dovute per Legge al personale": si tratta di un´anticipazione sugli aumenti contrattuali relativi al triennio 2019/2021, così come sta avvenendo in tutti i comparti pubblici italiani.

"Nelle Amministrazioni dello Stato - sottolineano Marcello Minio e Dario Matranga, segretari generali del Cobas/Codir - in base alla manovra 2019 e in attesa del rinnovo del Ccnl 2019/2021, il governo nazionale ha già autorizzato il Mef a erogare gli importi anticipati e gli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico (n.d.r.: nella misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42 per cento e dal 1° luglio 2019 0,7 per cento). Ci sembrerebbe fortemente discriminatorio - concludono Dario Matranga e Marcello Minio - che la Regione Siciliana non provveda a fare la propria parte nei confronti dei propri dipendenti".

