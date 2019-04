Inserita in Cronaca il 15/04/2019 da Direttore Circolo Filatelico e Numismatico ´Nino Rinaudo´ - Pasqua 2019 l Circolo Filatelico e Numismatico “Nino Rinaudo” di Trapani, in occasione della Settimana Santa, allestirà una mostra di filatelia “Pasqua 2019” nei giorni 19 e 20 aprile 2019 nell’androne del Palazzo Cavarretta in via Torrearsa 47 Trapani.

La rassegna che si svolge annualmente da quindici anni, presenta in occasione delle festività pasquali collezioni di Storia Postale, Tematiche, immagini devozionali, documenti, cartoline di vario genere. La mattina del 19 aprile dalle 10,00 alle 14,30, sarà operativo un ufficio postale temporaneo, fornito di annullo speciale sulla tradizionale processione del Venerdì della Settimana Santa. L’annullo figurato riprodurrà il sedicesimo gruppo sacro della processione: “La ferita al costato” tratto da un originale bozzetto della pittrice Giovanna Cammarasana. Ai visitatori della mostra sarà distribuita una speciale cartolina tratta da un acquerello della pittrice Maria Giovanna Cammarasana, che si richiama al soggetto dell’annullo ed un’altra, riproduzione di una cartolina d’epoca, che illustra la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio dove a tutt’oggi sono allocati i Sacri Gruppi.

Il Mistero “La ferita al costato” affidato al ceto dei Pittori e Imbianchini conclude la passione di Gesù. Sotto la croce stanno la madre Maria e l’apostolo prediletto Giovanni, Maria Maddalena è in ginocchio accanto alla croce. L’episodio è tratto dal Vangelo di Giovanni (XIX, 25 -37). Il gruppo eseguito dal maestro Domenico Nolfo nel 1771 ha sostituito il precedente del sec. XVII. Nel 1949 fu restaurato dal maestro Giuseppe Cafiero.