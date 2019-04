Inserita in Cronaca il 15/04/2019 da Direttore

WWF SICILIA NORD OCCIDENTALE - Evento Stop Pesticidi

NellŽambito dellŽevento FLASH MOB #StoPesticidi promosso dal WWF Italia nel territorio di competenza del WWF Sicilia Nord Occidentale sono stati svolti 3 Flash Mob, uno a Palermo in Piazza Castelnuovo davanti la sede di Libera Terra e 2 in provincia, uno ad Aspra durante lŽevento PlasticFree e uno a Ficuzza, durante lo svolgimento del trekking domenicale del gruppo escursionismo.





Promosso dal WWF Italia, #StoPesticidi, sullŽuso indiscriminato dei pesticidi in agricoltura, mira a sensibilizzare i ministeri competenti sullŽindiscriminato uso dei pesticidi, che sta distruggendo la biodiversità in grandi parti del pianeta, compromettendo il futuro della vita sulla terra.





Volontari del WWF insieme ai cittadini in oltre 30 città in Italia hanno inviato un appello simbolico ai tre Ministri (Gian Marco Centinaio del MIPAAFT, Sergio Costa del MATTM e Giulia Grillo per la Salute) e al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, per chiedere che il nuovo Piano di Azione Nazionale sui pesticidi garantisca una maggiore tutela della salute di consumatori e agricoltori ed una adeguata salvaguardia della biodiversità, in particolare nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, promuovendo lŽagricoltura biologica come modello di agricoltura più sostenibile proprio perché esclude lŽutilizzo di qualsiasi sostanza chimica di sintesi, tossica e nociva.





Per lŽevento, promosso dal WWF Italia in collaborazione con Federbio e la Coalizione#StopGlifosato, decine di persone si sono ritrovate in luoghi simbolici di numerose città e campagne per comporre la frase "Stop Pesticidi", scattare una fotografia ed inviarla con unŽazione coordinata sui social network (Twitter, Facebook e Istagram) ai decisori politici.





Con questo evento il WWF Italia, ha voluto attirare lŽattenzione sulla revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) sui pesticidi, scaduto lo scorso 12 febbraio, ed ancora in corso di aggiornamento da parte dei tre Ministeri competenti. Il prossimo 17 aprile si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico per lŽesame finale della nuova versione del PAN Pesticidi, che entro la fine di questo mese dovrebbe essere sottoposta a consultazione pubblica. Le Regioni, le Associazioni, i comitati, gli ordini professioni, le Associazioni di categoria, ma anche singoli cittadini, avranno 60 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni e proposte di emendamenti al Piano.