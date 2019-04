Corso di operatore CAF e Patronato organizzato dal´Associazione ANAS

Inserita in Cultura il 15/04/2019 da Direttore Corso di operatore CAF e Patronato organizzato dalŽAssociazione ANAS Si è da poco conclusa, la I° Edizione del Corso per Operatore di Caf e Patronato, organizzata da A.N.A.S. Milano.

LŽente del terzo settore - da circa un anno attivo nel territorio meneghino per lo svolgimento di attività di formazione e promozione sociale, nonché di servizi di Caf e Patronato per le categorie più bisognose - grazie allŽincessante lavoro del Presidente Dr. Fortunato Sculli(nonché responsabile del corso) e del vicepresidente Dr. Domenico Strangio, ha organizzato sabato 13 aprile 2019, la cerimonia conclusiva della consegna degli attestati di partecipazione.

Il Presidente Sculli, dichiara di sentirsi sorpreso e orgoglioso per il grande successo della I° edizione, soprattutto per la partecipazione attiva dei corsisti: < >.

Il programma distribuito in circa 42 ore,ripartito in 3 moduli(Caf e Patronato, nonché tirocinio formativo finale)ha visto lŽintervento di diversi professionisti come relatori: il Dr. Romeo Francesco per la parte dellŽI.s.e.e. e il Dr. Domenico Strangio per le misure a sostegno del reddito.Le lezioni si sono svolte con la formula week-end in modo tale da permettere a tutti di parteciparvi.

Sabato scorso, durante lŽaperitivo di fine corso organizzato dallŽassociazione, sono stati consegnatigli attestati finali a circa 15 partecipanti.

La segreteria, fa sapere che il prossimo corso partirà da ottobre con ulteriori novità. Per info si prega di contattare Via Padova - 158 - Milano - 20132 tel. 02 39547277.