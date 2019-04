Inserita in Cronaca il 15/04/2019 da Direttore Associazione A.SVI.TUR.onlus - Distribuzione Uova di Pasqua Giovedì 18 Aprile presso la sede Provinciale dell´ Associazione Nazionale Famiglie Cadute e Dispersi in Guerra verranno distribuite Uova di Pasqua a molte famiglie disagiate che l´associazione assiste da anni. Grazie al Presidente Giuseppe Poma che ha messo a disposizione la sede Provinciale della loro Associazione di via G. Marconi 217 abbiamo potuto fare la raccolta di uova di Pasqua per le tante famiglie disagiate di Trapani ed Erice che da anni assistiamo e non solo,abbiamo divulgato la voce a tutti quei cittadini che possono aiutarci donando un uovo o una colomba per fare in modo di rendere felici più famiglie possibili e fare vivere loro un momento di condivisione con noi volontari dell associazione e chiunque voglia aggregarsi. Oltre a noi volontari A.SVI.TUR. chiederemo a chiunque voglia starci accanto di aiutarci nella raccolta e nella distribuzione. Siamo felici,commentano Giacomo Li Causi e Salvatore Bevilacqua ,presidente e vice presidente dell´A.SVI.TUR., viviamo un periodo particolare di enorme difficoltà e disagio e tante famiglie ogni giorno ci chiedono aiuto, ci auguriamo che questi nostri sacrifici, fatti con gioia ed amore per chi soffre, possano portare un po´ di serenità nelle loro case per queste festività pasquali. Ringraziamo di vero cuore il Presidente Poma Giuseppe che quest´anno ha voluto mettere i locali dell Associazione Nazionale Famiglie Cadute e Dispersi in Guerra a disposizione di tutti noi per un pomeriggio di confronto e condivisione fraterna.

Giacomo Li Causi Salvatore Bevilacqua



Nella foto da sinistra alcuni volontari dell´Associazione A.SVI.TUR.onlus Giovanni Mazzara, Salvatore Bevilacqua, Andrea Vassallo, Giacomo Li Causi, Mariano Li Causi