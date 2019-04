Inserita in Cronaca il 15/04/2019 da Direttore

LO STUPORE LA CATARSI LA RISPOSTA. LA FOTOGRAFIA PER NON DIMENTICARE.

Alle ore tre e trentadue il presente e futuro, di una parte della popolazione italiana, cambiava radicalmente e io con loro.





Sisma Abruzzo Il Libro 4,99 euro - Offerta in occasione della celebrazione del "Decennale Terremoto L´Aquila".

A volte basta poco. Un modo per dire chi siamo. Sostenere la memoria delle persone, scomparse e in difficoltà è il modo migliore per dire chi siamo: cittadini consapevoli, cittadini che conoscono il valore dell´essere insieme nei giorni felici e in quelli difficili.

Per il periodo della SS.Pasqua 2019 e fino alla fine di aprile è possibile acquistare on line sulla piattaforma Mac Apple in IBooks al prezzo scontato il libro fotografico con didascalie e testimonianze, in offerta speciale per la commemorazione del Decennale Sisma Abruzzo, in collaborazione mediatica con la rivista "Quotidiano Sociale" e l´autore, che ringraziamo per averci proposto questa iniziativa, la novità editoriale Terremotostoaperto di Giordano Marco Riboli, per non dimenticare e rendere omaggio a chi ha perso la vita,

Per tutte le persone che hanno vissuto la tragedia di perdete tutto in pochi istanti, il nostro è un pensiero doveroso, rivolto anche alle maestranze addetti stampa, coinvolti loro malgrado, nella cronaca dei drammatici accadimenti avvenuti nel 2009 e non è ancora finita. Più persone e in più di una occasione la cronaca registrata in casa di residenza, di amici e parenti, di ieri e drammaticamente contemporanea.





A loro, per tutti noi un "manuale " con oltre 200 fotografie che ci raccontano come si deve continuare a vivere. Per me, per loro, per tutto il tessuto sociale ferito, un libro di fotografia, 200 fotografie del nostro contemporaneo italiano.





QuotidianoSociale-TerremoTostoAperto di Giordano Marco Riboli (fotoreporter)

