Inserita in Politica il 14/04/2019 da Direttore Europee - Ecco i Capolista de la Sinistra Definiti i candidati capolista de La Sinistra per le prossime elezioni europee del 26 maggio. Nella circoscrizione Nord Ovest sará l’esponente del movimento delle donne e delle battaglie femministe di questi anni Eleonora Cirant. Nella Circoscrizione Nord Est sarà Silvia Prodi, attualmente consigliera regionale in Emilia Romagna. Nella Circoscrizione Centro Italia sará Marilena Grassadonia, esponente dell’ Associazione Famiglie Arcobaleno, da sempre in prima fila per affermare i diritti delle persone e protagonista delle lotte Lgbt. Nella Circoscrizione Sud sarà l’europarlamentare uscente Eleonora Forenza ed infine nella Circoscrizione Isole il giornalista Corradino Mineo sarà il capolista de La Sinistra.

Lo rende noto l´ufficio stampa di Sinistra

Roma, 14 aprile 2019 - ore 18